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Сегодня, 13:43

Семак рассказал, когда Родригао вернется в строй: «У него все по плану»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда защитник команды Родригао вернется в строй.

«У него все по плану: он приехал в Россию и занимается индивидуально. По срокам пока сказать сложно, но раньше сентября мы его не ждем», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Футболист был прооперирован после травмы приводящей мышцы бедра. Ранее «СЭ» также сообщал, что Родригао вернется в строй только осенью.

Родригао выступает за сине-бело-голубых с июля 2022-го. В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей за «Зенит» и забил один гол.

Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2025 года с опцией продления на еще один сезон.

Источник: ФК «Зенит»
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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