Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:43

Семак: «Еще есть одно вакантное место для иностранца»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о «российском векторе» в трансферной политике клуба.

— Что касается комплектования команды, никаких кардинальных изменений нет. Каждое трансферное окно мы просматриваем возможность усиления. Если мы говорим о российских позициях, мы тоже это смотрим. Другое дело, что касается нынешней ситуации, то Круговой ушел в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужно было взять российского футболиста на эту позицию.

Что касается количества и качества российских игроков, конечно, они нам нужны. Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. Возникают другие варианты, но не всегда получается как-то в этом направлении усилиться. В это межсезонье получилось взять игроков с российским паспортом.

По поводу иностранцев — посмотрим. Кто-то тоже, может, уйдет, кто-то придет. У нас есть еще одно вакантное место для иностранца, — сказал Семак на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили четыре российских футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также нападающий Максим Глушенков.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
2
0
Читайте также
Соболенко и Александрова снялись с Уимблдона в первый день турнира
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Семак: «Латышонку будет проще влиться в команду, поскольку он вратарь»
«Акрон» объявил о переходе сербского полузащитника Джурасовича
Семак — о турнире в Санкт-Петербурге: «Нужно дать возможность новичкам интегрироваться в команду»
Гильерме — об уходе из «Локомотива»: «Хотел завершить этап, как того заслуживает футболист, который играл в клубе 17 лет»
Главный тренер «Црвены Звезды» — о турнире в Санкт-Петербурге: «Игра с хорошими клубами — это всегда источник информации»
Главный тренер «Тальереса»: «Был удивлен серьезности предложения «Зенита» приехать на турнир в Санкт-Петербург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Семак — о трансферах «Зенита»: «Возможно приобретем еще двух игроков»

Нигматуллин — об уходе Шунина из «Динамо»: «Еще один год он может провести на высоком уровне»