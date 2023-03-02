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Семак поделился ожиданиями от первого матча «Зенита» после возобновления сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча команды после возобновления сезона РПЛ.

4 марта «Зенит» сыграет с «Пари НН» в 18-м туре чемпионата России.

— «Пари НН» в кубковом матче играл здесь, в Петербурге, здесь же готовится к матчу с «Зенитом». Воспользовались ли вы этой ситуацией? Съездили ли на стадион «Кировец», посмотрели ли кубковый матч?

— Да, мы съездили и посмотрели кубковый матч. В первом тайме преимущество нижегородцев было очень большим, во втором игра немного выровнялась, но второй мяч сразу закрыл все вопросы. С точки зрения спортивной составляющей «Пари НН» выглядел гораздо сильнее и заслуженно победил.

— Все ли футболисты здоровы и работают в общей группе?

— Практически все здоровы — за исключением Клаудиньо. Проблема, которая была у него ранее, никуда не ушла, и на данный момент он не занимается в общей группе. Посмотрим, как будет завтра, его участие под вопросом. Все остальные игроки готовы к матчу.

— Первый в году домашний матч — всегда особенный. Чего ждете от болельщиков в эту субботу и в финальной части сезона?

— Нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей пришли и поддержали нас, потому что болельщики и фанаты делают тот антураж и атмосферу вокруг футбола, которые мы все любим, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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