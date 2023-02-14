Семак: «По сути, наша работа на тренировочных сборах окончена»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Уралом» (1:1) оценил состояние игроков своей команды.

«Главное, что все здоровы. Естественно, уровень команд, с которыми мы играли сегодня утром и вечером, разнился. Для нас главным было набрать необходимый объем, хотелось бы, чтобы все сыграли максимально возможное игровое время — те игроки, на которых мы рассчитываем. Во время первого матча, конечно, было немного жарковато, а во втором помешала интенсивность и огромное количество фолов — к сожалению, игра получилась очень медленной по независящим от нас причинам. В любом случае, у нас есть понимание, кто в каком состоянии находится. Будем готовиться к следующему матчу — мы летим совсем скоро. По сути, наша работа на тренировочных сборах окончена», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Заключительной контрольной встречей питерцев на сборах станет игра против иранского «Сепахана», которая пройдет 17 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени.