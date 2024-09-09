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Сегодня, 11:08

Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе

Руслан Минаев
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим специалистом РПЛ в июле и августе, сообщает пресс-служба лиги.

«В голосовании болельщиков первым был Деян Станкович, у экспертов «Матч Премьер» победил Михаил Галактионов, а за Сергея Семака проголосовали большинство экспертов РПЛ», — говорится в сообщении в Telegram-канале РПЛ.

В июле сине-бело-голубые одержали две крупные победы со счетом 4:0: над «Крыльями Советов» и «Рубином». В августе питерцы обыграли «Ростов» (5:0), «Динамо» (1:0) и «Пари НН» (3:0) и поделили очки с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

После 7 туров чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит

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