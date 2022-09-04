Семак заявил, что Кержаков сыграл надежно в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1) рассказал о ротации голкиперов в питерском клубе.

— Будет ли еще ротация вратарей? Или Кержаков — основной?

— Будем смотреть. Миша не зря играет в основе — он действует надежно, что и доказал. У нас впереди будут матчи через два дня на третий. Этого недостаточно для восстановления, кому-то нужно будет предоставлять время.

— Ожидали, что «Спартак» отдаст инициативу?

— Сильнейшие качества «Спартака» быстрые атаки: Соболев цепляется, Промес на ходу. Их контратаки опасны, и я хочу сделать комплимент своей обороне — не так много позволяли на контратаках.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и занимает 5-ю строчку, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с «Ростовом».