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Сегодня, 22:02

Семак: «На сегодня Вендел игрок «Зенита». Что дальше — не знаю»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Вендела в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Вендел месяц не тренировался, а сегодня забил два. Вас удивил такой быстрый набор им формы?

— Мы давно его знаем. Физиологию, его возможности и работоспособность. Всегда был вопрос набора игрового тонуса. Но, как игрок, он может с мячом очень многое. В предыдущих матчах дали почувствовать ему тонус. Мне кажется, не выпадал из игры он. Много брака — да. Обычно он меньше ошибается. Но такая же ситуация у Марио, Эраковича. Адаптируем их в режиме с корабля на бал.

— Вопрос с его будущим закрыт?

— На сегодня он игрок команды. Что дальше — не знаю.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Урал 5 4 1 0 8-3 13
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 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
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 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
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 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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Краснодар – Локомотив
 1 : 1
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Сочи – Ростов
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Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
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Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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