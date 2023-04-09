Семак: «Дзюба меня не видел? Ничего страшного. Устал, наверное»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

После матча 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (2:1) Дзюба не пожал руку Семаку.

— Дзюба сказал, что вас не видел.

— Не видел — ничего страшного. Устал, наверное.

— Видно же, что он поворачивается в вашу сторону.

— Может, просто устал. Не знаю. Это ж не моя проблема.

— Вам не кажется странной обида в таком возрасте?

— Я не понимаю и не знаю, почему. Надо спросить. Если он устал, то устал. Я благодарен каждому игроку. Рад за каждого игрока, который у нас был и помогает нам. Рад от всей души.

— А вы не устали еще?

— Устаю немножко, но ничего страшного. Работа такая.

Дзюба играл в системе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.