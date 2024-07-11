Семак: «По Клаудиньо предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Клаудиньо.

«По Клаудиньо, конечно, предложение есть, но оно должно устроить и игрока, и клуб. Мы понимаем желание футболиста: кто-то устает, кому-то нужны какие-то изменения. На сегодняшний день все в строю. Что будет завтра — никто не знает. Если поступит предложение, которое устроит игрока и клуб, конечно, мы никого держать не будем. Будем искать игроков на эти позиции. Пока никакой конкретики нет на сегодняшний день, только разговоры», — сказал Семак на пресс-конференции.

11 июля сообщалось, что «Зенит» близок к трансферу Клаудиньо во «Фламенго» за 18 миллионов евро.