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30 марта, 17:08

Семак: «Ломаев отыграл прекрасный матч и во многом благодаря ему «Зенит» не смог победить»

Ана Горшкова
Корреспондент
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

&laquo;Зенит&raquo; сыграл вничью с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (1:1). «Зенит» — за интригу в РПЛ. «Крылья» остудили команду Семака

«Мы плохо вошли в игру, начали плохо, много ошибались в простых ситуациях, и одна из ошибок и привела к пропущенному мячу. В целом, то количество брака, которое было в начале атаки и в организации наших атакующих действий, конечно, позволяло сопернику использовать свои сильные качества — убегать в быстрые контратаки. В дальнейшем по первому и второму тайму, старались играть, комбинировать, создавать моменты. Они были у нас, но, к сожалению, реализовать ни один из них мы не смогли. Где-то немножко мастерства кому-то не хватило, где-то удачи. Поэтому счет такой, какой есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Также главный тренер «Зенита» отметил игру вратаря самарцев Ивана Ломаева.

«Ломаев отыграл прекрасный матч и во многом благодаря ему мы не смогли победить. Что касается следующего матча, то мы проанализируем состояние игроков. Поле достаточно тяжелое было, насколько ребята смогут восстановиться и уже посмотрим, кто выйдет в кубковом матче», — сказал Семак.

«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, но сине-бело-голубых может обойти «Краснодар» (39), который 31 марта сыграет с «Локомотивом».

«Крылья Советов» с 30 очками занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

Источник: ФК Зенит
Иван Ломаев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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