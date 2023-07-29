Семак — о ничьей с «Ростовом»: «Сами себе привезли пенальти, конечно, обидно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Пропустили в самой концовке, сами себе привезли, допустили грубую ошибку в обороне, конечно, обидно. Мы могли и второй гол забить, хороший момент был у Кассьеры, если бы забили, то выиграли бы. Но, к сожалению, сами себе привезли пенальти, и не смогли увести победу.

«Ростов» силовая команда, которая много старается прессинговать, много старается играть длинными передачами, давить за счет заброса в штрафную. Есть в команде много высокорослых игроков… Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника. Ошибка игрока, которая привела к ненужному пенальти. Начало сезона и здесь важен результат. Будем работать.

Эракович понравился, с Чистяковым пока непонятно, будет обследование, что касается Бакаева — замена по позиции», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.