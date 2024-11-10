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Сегодня, 20:30

Семак о победе «Зенита»: «Могли выиграть крупнее, но и «Ахмат» мог сравнять счет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Ахмата» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Могли выиграть и крупнее, но и «Ахмат» мог сравнять счет — в самом конце очень хороший момент был, и в целом они имели очень хорошие подходы. Игра достаточно сложно складывалась для нас. Не хватало немножко свежести, движения, поле тяжелое было, но я рад, что в такой сложной игре смогли победить», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (36 очков) вернулся на второе место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (34). Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару», но у «быков» есть игра в запасе.

«Ахмат» (9) остается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре после перерыва на матчи сборных «Зенит» 23 ноября в гостях встретится с «Оренбургом». Грозненцы днем позже на выезде сыграют с «Крыльями Советов».

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит

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