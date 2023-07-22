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Сегодня, 18:45

Семак: «Для нас игра против «Пари НН» была непростая, как и все матчи в чемпионате»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ-2023/24.

«Что касается игры команды в целом, то довольны, хорошо контролировали мяч, создавали моменты, смогли забить два хороших мяча. Отдельно рад за Кассьерру, который много моментов имел по ходу наших матчей, но, к сожалению для нас, редко забивал. Сегодня сыграл хорошо, мы отдельно рады за него. Для нас эта игра была непростая, как и все матчи в чемпионате, но победа абсолютно заслуженная. Будем готовиться к следующему матчу, через два дня следующая игра, поэтому у нас кто-то сегодня не играл, на кого мы рассчитывали из-за кубковой игры, кто-то будет пропускать матч во вторник. Очень плотный график, мы должны быть готовы все, чтобы играть и играть хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

25 июля сине-бело-голубые сыграют дома с «Ахматом» в групповой стадии Кубка России. Во втором туре РПЛ «Зенит» 29 июля на выезде встретится с «Ростовом».

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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