Семак: «Для нас игра против «Пари НН» была непростая, как и все матчи в чемпионате»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в матче 1-го тура РПЛ-2023/24.

«Что касается игры команды в целом, то довольны, хорошо контролировали мяч, создавали моменты, смогли забить два хороших мяча. Отдельно рад за Кассьерру, который много моментов имел по ходу наших матчей, но, к сожалению для нас, редко забивал. Сегодня сыграл хорошо, мы отдельно рады за него. Для нас эта игра была непростая, как и все матчи в чемпионате, но победа абсолютно заслуженная. Будем готовиться к следующему матчу, через два дня следующая игра, поэтому у нас кто-то сегодня не играл, на кого мы рассчитывали из-за кубковой игры, кто-то будет пропускать матч во вторник. Очень плотный график, мы должны быть готовы все, чтобы играть и играть хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

25 июля сине-бело-голубые сыграют дома с «Ахматом» в групповой стадии Кубка России. Во втором туре РПЛ «Зенит» 29 июля на выезде встретится с «Ростовом».