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Сегодня, 20:41

Семак — о Латышонке: «Думаю, что у него повреждение передней мышцы бедра»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал повреждении вратаря Евгения Латышонка в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1). Игрока заменили в первом тайме.

— Пока точно не могу сказать, но я думаю, что это повреждение передней мышцы бедра, скорее всего. Насколько серьезное? Посмотрим в ближайшее время, — сказал Семак.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Евгений Латышонок

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