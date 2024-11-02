Семак — о Латышонке: «Думаю, что у него повреждение передней мышцы бедра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал повреждении вратаря Евгения Латышонка в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1). Игрока заменили в первом тайме.

— Пока точно не могу сказать, но я думаю, что это повреждение передней мышцы бедра, скорее всего. Насколько серьезное? Посмотрим в ближайшее время, — сказал Семак.

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе.