Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:54

Семак: «Обязательно посмотрю фильм о Черенкове»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

На пресс-конференции после матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0) главный тренер питерцев Сергей Семак ответил на вопрос о фильме о великом футболисте красно-белых Федоре Черенкове, который выйдет в прокат будущей осенью.

— 31 октября выходит фильм о Черенкове «Федя. Народный футболист». Пойдете смотреть? Что ждете от этого кино?

— Мне прислали тизер. Конечно, я посмотрю, — ответил Семак. — Федор Черенков — легендарный футболист. Во время сборов национальной команды у нас была возможность съездить в Сокольники, проститься — там проходила церемония прощания. Конечно, для меня это — потрясающий игрок с невероятным футбольным мышлением. Его путь как человека в жизни и, конечно, для меня, как православного, очень близок. Я с большим уважением отношусь к нему, к его карьере, к его жизни. Конечно, посмотрю обязательно.

Сергей Семак
Федор Черенков
4
Обсудить
Читайте также
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Химки»: гости выигрывают после первого тайма

Хлусевич: «Не были готовы к выходу Вендела, но подготовились в раздевалке»