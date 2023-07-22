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Сегодня, 18:58

Семак: «Мы заинтересованы, чтобы наши воспитанники получали как можно больше игровой практики»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, даст ли шанс вратарю Никите Гойло сыграть за команду.

— В чем находите мотивацию своим футболистам, с учетом того, что ваши подопечные в последние годы выиграли все в России? Вернулся в команду Никита Гойло, ранее он представлял «Пари НН». Будет ли ему предоставлен шанс?

— По поводу Никиты, со своей стороны мы заинтересованы, чтобы наши воспитанники получали как можно больше игровой практики. На предсезонных матчах мы посмотрели всех вратарей, которые есть у нас. Конечно, будем думать по судьбе каждого из них, как правильно выстроить развитие, чтобы у них была возможность развиваться и двигаться вперед. Что касается мотивации — мотивация побеждать. Каждый из нас делает свою работу и получает удовольствие. Мы тоже стараемся выигрывать, побеждать. Мы понимаем, что этот процесс не может длиться бесконечно, но мы хотим его продлить как можно дольше, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

22 июля «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Во втором туре чемпионата страны команда 29 июля встретится на выезде с «Ростовом».

Источник: ФК Зенит
Никита Гойло
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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