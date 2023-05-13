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РПЛ

Сегодня, 19:25

Семак: «Мы должны всегда показывать максимум, независимо от обстоятельств, будь мы чемпионы или нет»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как настраивает команду на матчи после завоевания титула чемпиона России.

13 мая в 27-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2).

— Это ваш пятый матч сразу после чемпионского титула, и вы ни разу не проиграли — три победы и две ничьи. Как удается настраивать команду на такие матчи? Обычно это трудно...

— Как раз по первому тайму немножко не хватило эмоций и настроя, их было много выплеснуто. Что касается второго тайма, здесь хоть и пропустили, но качество игры и то давление, которое мы оказывали, было существенно выше, чем в первом тайме. А что касается настроя, думаю, мы должны всегда соответствовать месту, которое занимаем, всегда отталкиваться от нашей игры, всегда показывать наш максимум, независимо от каких-либо обстоятельств, будь мы чемпионы или нет. Нужно выходить и выкладываться на 100 процентов и делать хорошо свою работу, радовать болельщиков не только тех, которые смогли прийти на стадион, но и тех, кто по многим причинам не смогли прийти на стадион или те, которые болеют по всей России за наш клуб. Мы стараемся их радовать результативной игрой, потому что болельщики кроме побед еще любят забитые мячи.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
ФК Зенит
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