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Сегодня, 22:05

Семак: «В последних матчах Малком не так много забивает, но сегодня он прекрасно сыграл»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как решалось кто будет пенальти в матче с «Динамо» в 24-м туре РПЛ.

— Обычно до игры определяется, кто будет бить пенальти? Так и определяли, что будет Малком исполнять?

— Да, так и определялось. Иногда у нас один игрок, иногда два игрока, которые по самочувствию на поле решают, кто из них будет бить. Мы заранее определяем, сегодня этим игроком был Малком. Нам показалось, что для него очень важно исполнить и забить. В последних матчах он не так много забивает, но сегодня он прекрасно сыграл. Своеобразный хет-трик: заработал пенальти, сам его реализовал, потом забил с игры и отдал голевую передачу. Конечно, сегодня он сыграл здорово.

— Отрыв как минимум до завтра увеличился до 12 очков, соответственно увеличилась и вероятность, что «Зенит» оформит чемпионство через тур в матче со «Спартаком». Сейчас в соцсетях очень активно обсуждается именно эта вероятность, что «Зенит» в матче с принципиальным соперником оформит чемпионство. Для вас лично имеет ли значение то, что «Зенит» может оформить чемпионство непосредственно со «Спартаком» или это не имеет никакого значения?

— Это не имеет никакого значения. Единственное, о чем мы думаем сейчас, это о следующей игре, как нам хорошо подготовиться, чтобы все были в хорошем состоянии и чтобы как можно лучше сыграть и стараться победить в Самаре.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
ФК Зенит
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