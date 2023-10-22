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Сегодня, 19:44

Семак: «Ни одна команда не может играть в каждом матче на 100 процентов»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое команды на матч 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

— Настрой на сегодняшний матч с учетом достаточно серьезного отставания от лидера чемпионата был каким-то особым? Удастся каждый раз выходить с таким настроем на все игры РПЛ?

— Что касается отрыва, он и до этого тура был достаточно серьезным. Нам надо смотреть на свою игру, улучшать те компоненты, в которых у нас есть проблемы. Нужно работать и играть в каждом матче на 100 процентов. Думаю, ни одна команда не может так делать во всех матчах, но здесь и заключается главная разница, насколько та или иная команда проведет игры все 100 процентов, или та команда, которая больше победит. Никто не может гарантировать результат, даже если взять матчи, которые мы проиграли. Что, мы плохо играли? Нет. Это футбол, поэтому он и интересен многим из-за его непредсказуемости.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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