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Сегодня, 16:53

Семак: «Интереснее играть с зарубежными клубами, ведь с российскими мы играем и в чемпионате, и в Кубке»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах на второй сбор команды в Абу-Даби.

— Какие планы на тренировочные сборы в Абу-Даби?

— Планы — работать и готовиться. Три матча будут в рамках турнира. 4-го и 7-го февраля, и третий, заключительный, будет 10 или 11 февраля, и, возможно, еще две игры сыграем. Посмотрим, по количеству игроков и насколько необходимо нам будет провести больше матчей на этих сборах. Зависит от того, сколько человек будет играть у нас. Рабочие моменты.

— Как вам кажется, достаточно ли было времени у футболистов для того, чтобы полноценно восстановиться и подойти к тому, чтобы все отработать в полной мере на сборах?

— На мой взгляд, три дня — это достаточный срок для того, чтобы отдохнуть. Все-таки, мы уже находимся в тренировочном режиме и уже после четырех дней намного сложнее возвращаться в ритм тренировочных нагрузок. Поэтому я считаю, что три дня — это достаточно, и сегодня мы уже начнем готовиться.

— Соперники по турниру, как минимум в двух первых матчах, уже известны. Играть с российскими командами на этом этапе подготовки — это плюс, минус или, в целом неважно?

— Думаю, что неважно. Команды находятся в разной степени подготовки и у каждого клуба свой план, и все решают свои цели и задачи. Конечно, интереснее играть с зарубежными клубами, ведь с российскими командами мы играем и в чемпионате, и в Кубке. Но в любом случае, мы сейчас решаем другие задачи, поэтому большой разницы нет.

Сергей Семак
ФК Зенит
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