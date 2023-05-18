Семак — о травмированных: «Небольшие проблемы у Караваева и у Вендела, Бакаев продолжает восстановление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к выездному матчу 28-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— В обычном режиме готовимся, но немного в усеченном составе. У кого-то из ребят — микроповреждения, кто-то занимается восстановлением и лечением, кого-то мы отпустили по семейным обстоятельствам. Все остальные готовы. Если говорить по фамилиям, то есть небольшие проблемы у Караваева и у Вендела, Бакаев продолжает восстановление — это те игроки, участие которых под вопросом. Точно не смогут сыграть Родригао и Малком, Малком — по семейным обстоятельствам. Есть игроки, которые пропустят сегодняшнее занятие, но, возможно, примут участие в следующем матче, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

— Будете ли вы укомплектовывать состав молодежью?

— В небольшом количестве. С нами тренировался весь сезон Данила Козлов, также к нам присоединился Алексей Барановский — это те два игрока, которые точно с нами полетят в Оренбург. Если нам потребуется кто-то еще, мы его возьмем.

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет в субботу, 20 мая. Начало — в 16.30 мск.