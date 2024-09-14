Семак: «Глушенков пока не готов по медицинским показаниям»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья нападающего Максима Глушенкова.

«У Максима перелом. И когда он сможет нам помочь, зависит от медицинского штаба. Когда ему разрешать играть, тогда он сможет нам помогать. Он горит желанием. Все что можно, он делает, но играть пока не готов по медицинским показаниям. Сроки? У каждого период восстановления может варьироваться. Четыре недели, наверное, недостаточно для того, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая. Мы не будем рисковать его здоровьем», — сказал Семак.

Глушенков травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У футболиста был диагностирован перелом лучевой кости со смещением.

14 сентября «Зенит» в Москве обыграл ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ.