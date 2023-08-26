Семак: «Надеюсь, что через два-три дня Эракович будет в строю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника команды Страхини Эраковича.

— Сколько пропустит Эракович и полетит ли он в Калининград?

— Посмотрим, как будет проходить его восстановление. Вероятность, что он отправится в Калининград с командой, есть. Надеюсь, через два-три дня он будет в строю. А насколько он успеет подойти к игре в Кубке с «Балтикой» или следующему матчу чемпионата — посмотрим. Надеюсь, он сможет играть в ближайшем матче или ближайших играх после него.

«Зенит» 30 августа сыграет на выезде с «Балтикой» в матче FONBET Кубка России.