Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:39

Семак: «Надеюсь, что через два-три дня Эракович будет в строю»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника команды Страхини Эраковича.

— Сколько пропустит Эракович и полетит ли он в Калининград?

— Посмотрим, как будет проходить его восстановление. Вероятность, что он отправится в Калининград с командой, есть. Надеюсь, через два-три дня он будет в строю. А насколько он успеет подойти к игре в Кубке с «Балтикой» или следующему матчу чемпионата — посмотрим. Надеюсь, он сможет играть в ближайшем матче или ближайших играх после него.

«Зенит» 30 августа сыграет на выезде с «Балтикой» в матче FONBET Кубка России.

Страхиня Эракович. В «Зените» объяснили отсутствие Эраковича в заявке на матч с «Уралом»

Сергей Семак
ФК Зенит
Страхиня Эракович
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Вице-президент РФС Соловьев заявил, что кубковый матч на плавучей платформе станет уникальным опытом
В РФС рассказали, почему кировское «Динамо» и 2Drots сыграют в FONBET Кубке России на берегу Баренцева моря
Нигматуллин оценил систему проведения FONBET Кубка России
Медиафутболист Кутузов оценил выступление «Амкала» в FONBET Кубке России
Домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на стадионе «Фишт»
2DROTS — в 1/64 финала Кубка России! Выбили «Муром» и впервые пробились в третью стадию турнира
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Спартак» — «Ахмат», «Сочи» — «Локомотив» и другие матчи
«Рубин» — «Динамо»: Даку открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция матча
Маслов и Кейта не приехали со «Спартаком» на игру с «Ахматом»
Гендиректор «Пари НН»: «Стадион надо заполнять, но делать это не директивно, сажая людей в автобус»
Семак: «Главная причина результативности Кассьерры — психологическая»
Гендиректор «Пари НН»: «Клуб создает вертикаль, которая позволит продвигать молодых игроков на верхушку»
Новиков: «На сюжет игры между ЦСКА и «Оренбургом» присутствие Акинфеева не повлияло бы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин — о «Спартаке»: «Пока Абаскаль ищет, команда теряет очки»

Семак — об отсутствии Ренана: «Это совокупность причин. Надеюсь, он будет играть в следующих матчах»