Семак: «Надеюсь, что Клаудиньо начнет тренироваться на следующей неделе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках своей команды и сроках их возвращения.

— Сколько пропустит Клаудиньо? И будет ли Дуглас готов сыграть в основе в следующем матче?

— Надеюсь, что Дуглас будет готов. Он пропустил занятие, заболел. Мы по максимуму попытались поберечь его. Надеюсь, что Клаудиньо начнет тренироваться на следующей неделе. Мы думали, что один-два дня — и он вернется в строй. Но затянулось восстановление, опять беспокоят его определенные группы мышц.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.