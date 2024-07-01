Семак — о трансферах «Зенита»: «Возможно приобретем еще двух игроков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, планирует ли клуб продолжить летнюю трансферную кампанию.

— Сколько еще новичков может подписать «Зенит»? Исходя из того состава, что сейчас есть, возможно, их количество будет небольшим — один-два футболиста. Если не будет большой ротации. Сейчас сложно предполагать. Если кто-то изъявит желание уйти, тогда надо будет искать замену на эту позицию. На сегодняшний день мы занимаемся поиском одного-двух игроков. Если получится, то подпишем, — сказал Семак на пресс-конференции.

В летнее трансферное окно «Зенит» пополнили четыре футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также нападающий Максим Глушенков.