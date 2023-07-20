Семак оценил форму игроков «Зенита» перед стартом нового сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в какой форме команда подходит к первому туру чемпионата России-2023/24.

«Я думаю, в нормальной форме. Сборы есть сборы — всегда накапливается определенная усталость, и как раз через первые матчи необходимо подорвать команду к тонусу, который будет приближен к оптимальному. На сегодняшний день все готовы, все тренируются в общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Также главный тренер «Зенита» рассказал, что у команды есть еще два тренировочных занятия и весь состав в полном объеме отправится на матч с «Пари НН», если ничего непредвиденного не случится.

В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля, начало — в 15.15 мск. Первый домашний матч команда проведет 6 августа против «Динамо».

15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4). По итогам минувшего сезона команда Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России.