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Сегодня, 20:25

Семак сравнялся с Романцевым по количеству чемпионств

Кирилл Бурдаков
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Сергей Семак выиграл десятое чемпионство в карьере, добавив пятый тренерский титул к пяти игроцким.

Как футболист он завоевывал золото с ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В отечественной истории было 17 игроков-чемпионов, которые, завершив карьеру, брали трофей и в должности главного тренера.

По общему количеству титулов Семак сравнялся Олегом Романцевым, который дважды был чемпионом СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз чемпионом России. Правда, Валерий Лобановский к девяти советским триумфам добавил пять украинских с киевским «Динамо».

Победители чемпионат СССР и России и как игрок и как тренер

Чемпионства

Всего

Футболист

Тренер

Олег Романцев

1

9

10

Сергей Семак

5

5

10

Михаил Якушин

3

6

9

Валерий Лобановский*

1

8

9

Никита Симонян

4

3

7

Вячеслав Соловьев

5

1

6

Валентин Николаев

5

1

6

Анатолий Пузач

4

1

5

Василий Соколов

2

2

4

Николай Гуляев

2

2

4

Константин Бесков

2

2

4

Гавриил Качалин

2

1

3

Валентин Иванов

2

1

3

Олег Базилевич*

1

2

3

Виктор Дубинин

1

1

2

Эдуард Малофеев

1

1

2

Георгий Ярцев

1

1

2

* В 1974 и 1975 годах Лобановский и Базилевич делили должность главного тренера киевского «Динамо».

Олег Романцев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
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