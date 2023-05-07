Семак сравнялся с Романцевым по количеству чемпионств

Сегодня, 20:25
Сергей Семак выиграл десятое чемпионство в карьере, добавив пятый тренерский титул к пяти игроцким.
Как футболист он завоевывал золото с ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». В отечественной истории было 17 игроков-чемпионов, которые, завершив карьеру, брали трофей и в должности главного тренера.
По общему количеству титулов Семак сравнялся Олегом Романцевым, который дважды был чемпионом СССР (по разу как игрок и как тренер) и восемь раз чемпионом России. Правда, Валерий Лобановский к девяти советским триумфам добавил пять украинских с киевским «Динамо».
Победители чемпионат СССР и России и как игрок и как тренер
|
Чемпионства
|
Всего
|
Футболист
|
Тренер
|
Олег Романцев
|
1
|
9
|
10
|
Сергей Семак
|
5
|
5
|
10
|
Михаил Якушин
|
3
|
6
|
9
|
Валерий Лобановский*
|
1
|
8
|
9
|
Никита Симонян
|
4
|
3
|
7
|
Вячеслав Соловьев
|
5
|
1
|
6
|
Валентин Николаев
|
5
|
1
|
6
|
Анатолий Пузач
|
4
|
1
|
5
|
Василий Соколов
|
2
|
2
|
4
|
Николай Гуляев
|
2
|
2
|
4
|
Константин Бесков
|
2
|
2
|
4
|
Гавриил Качалин
|
2
|
1
|
3
|
Валентин Иванов
|
2
|
1
|
3
|
Олег Базилевич*
|
1
|
2
|
3
|
Виктор Дубинин
|
1
|
1
|
2
|
Эдуард Малофеев
|
1
|
1
|
2
|
Георгий Ярцев
|
1
|
1
|
2
* В 1974 и 1975 годах Лобановский и Базилевич делили должность главного тренера киевского «Динамо».