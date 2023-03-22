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Сегодня, 17:46

Семак — о Кузяеве: «Зениту» важно, чтобы он остался»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии для «СЭ» высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева.

«Зениту» важно, чтобы он остался. Но мы никого не можем заставлять. Если у него будет хороший вариант, он предпочел бы попробовать свои силы в Европе. Если он останется, мы будем рады», — сказал Семак «СЭ».

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года, его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за питерский клуб 25 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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Далер Кузяев
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