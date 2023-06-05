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Сегодня, 13:24

Семак — о давлении на тренера в «Зените»: «Мы всегда стараемся показывать свой максимум»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о давлении со стороны руководства и болельщиков во время своей работы в питерском клубе.

«Мы всегда стараемся показывать свой максимум. Цель была при моем первом контракте — вторая звезда к столетию команды. Мы ее перевыполнили, но все равно стараемся, чтобы выигрывать все матчи. Понимаем, что каждое наше поражение дает неоднозначную реакцию, из-за того, что мы привыкли побеждать. Многие болельщики мечтают, чтобы изменился лидер в РПЛ, мы же должны продержаться как можно дольше», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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