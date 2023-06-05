Семак — о матчах с московскими командами: «На всех соперников настраиваемся одинаково»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матчах с московскими командами в чемпионате России.

«На всех соперников настраиваемся одинаково. Какого-то особого раздражителя у нас нет, все команды одинаковые. Есть, конечно, лидеры, которые близки к нам, или конкурируют за первое место. Каждый год новый клуб, который тоже борется за золотые медали. Конкуренция безусловно есть, против всех хотим играть на максимум. Принципиальность? Только против лидеров, наверное. Нас всех хотят обыграть», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.