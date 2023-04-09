Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

9 апреля, 22:35

Семак: «Игра достаточно сложно для нас началась, пропустили абсолютно необязательный гол»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

— Игра достаточно сложно для нас началась, пропустили абсолютно необязательный гол. Да и вообще первый тайм мы провели не очень, в отличие от второго, когда мы уже создавали моменты. Рады за Кассьерру, он уже давно заслужил гол своим отношением к делу, трудолюбием. Тяжелая победа, второй тайм провели с большим преимуществом. Поздравляю болельщиков с победой.

— С трибуны кажется, что команде тесно в чемпионате.

— Это вам так кажется исходя из того результата, который мы показываем в последние годы. Быть на вершине очень трудно, с точки зрения эмоционального состояния. Один костяк, другой костяк делает результат. Мы готовы доказывать в каждой игре, что мы — сильные соперники.

— Вы знали, что никогда не выигрывали в Черкизово у «Локомотива»?

— Да, сложно для нас складывались матчи. То удаления, то еще какие-то сложности по ходу игр.

— Очередную невнятную игру проводит Ренан, и он снова в старте.

— Не надо забывать, что ему 19 лет. Игра и ошибки — разные вещи. Ожидать того, что футболист сразу будет играть безошибочно — конечно, нет. Молодой игрок, линия обороны — он должен сделать определенное количество ошибок, чтобы понять игру. Можно вспомнить то же время адаптации Малкома и Вендела. Надеемся, что он будет играть более надежно. Есть ошибки, но вопросов к игре нет.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент РПЛ Алаев: «Объективно, «Зенит» сильнее. Хотя, думаю, «Локомотив» заслужил как минимум ничью»

Дзюба объяснил, почему он не пожал руку Семаку после матча «Локомотива» с «Зенитом»