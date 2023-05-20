Семак — о матче с «Оренбургом»: «Достаточно интересной получилась игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2).

«Достаточно интересной получилась игра — хорошие скорости, интенсивность, много борьбы и забитых мячей. Я думаю, это та игра, которая должна нравится болельщикам. Я рад игре, которую показали прежде всего наши игроки. Конечно, мы всегда рассчитываем только на победу, но что касается движения, эмоций, настроя — это был хороший матч. В этом отношении — огромное уважение нашей команде за то, что ребята играют с первой до последней секунды. Ошибки есть, безусловно, но желание и движение мне сегодня понравились», — сказал Семак.

«Оренбург» впервые в истории не проиграл «Зениту», до этого было 7 поражений.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 66 очков в 28 матчах РПЛ.