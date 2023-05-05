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Сегодня, 11:40

Семак: «Мы делаем свою работу, двигаемся вперед, а все титулы и награды — это второстепенные вещи»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое команды на оставшиеся матчи и возможное досрочное чемпионство.

— «Зенит» близок к очередному чемпионству, этот титул станет лично для вас пятым подряд. В связи с этим возникает вопрос: испытываете ли вы эти чувства перед победой, как это было в первый раз или же это превращается в некую обыденность и рутину?

— Любая победа, внутренне касаемо меня, никогда не превращается в рутину. Нет никакого момента, связанного с привыканием. Что победа в последнем матче, что до этого игры. Все игры, которые требуют абсолютной и полнейшей мобилизации, приносят удовлетворение, что и предыдущие матчи. Что касается чемпионства, конечно, первое чемпионство — это всегда первое чемпионство. А что касается следующих чемпионств или сезонов, каждый сезон по-своему хорош и труден, в каждом сезоне есть сложные моменты, которые нужно перебороть и правильно сделать вывод из той или иной ситуации, которая возникает по ходу сезону. Мы делаем свою работу, двигаемся вперед, а все титулы и награды — это второстепенные вещи. Главное фокусироваться на качествах игры, целях и задачи, которые стоят перед нами. То, что мы можем завоевать для клуба какие-то награды, добавляет нам удовлетворения за нашу работу и наш труд.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком за 25 туров. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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