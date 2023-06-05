Семак — о поддержке болельщиков: «Нам не хватало «Виража», это особенная атмосфера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поддержке болельщиков на протяжении сезона.

«Конечно нам не хватало «Виража», это особенная атмосфера, это активные болельщики, которые поддерживали нас с первой до последней секунды. Не хватало этого и команде, и атмосфере стадиона. Но, все ключевые матчи мы провели при большом количестве болельщиков. Это показатель того, насколько любят команду в городе и насколько им важен результат. Чемпионский парад? Это было потрясающе, все игроки до сих пор вспоминают это шоу, которое устроили нам фанаты. Незабываемые впечатления», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.