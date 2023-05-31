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Сегодня, 11:22

Семак — о последнем матче сезона: «Не соглашусь, что игра ничего не решает

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о заключительном матче команды в текущем сезоне, а также рассказал о тренерском штабе команды.

— Какое настроение перед заключительным матчем? Что скажете об игре команды российским составом, практически без легионеров?

— Не соглашусь, что игра ничего не решает. Много раз говорил и буду говорить, что главная движущая сила и мотивация для футболиста — победа в каждом матче. Отношение к последним матчам, движение и игра мне понравились. Немного не хватает взаимодействия, качества завершения, надежности в обороне. Но в целом и контроль мяча, и преимущество, с которым играет команда в непростых матчах, ход игры нас устраивают. Но мы понимаем, над чем нужно работать, и смотрим за теми футболистами, которые не так часто попадают в состав. Каждый матч — это все в копилочку игры, наработок, связей, или для кого-то это получение игровой практики.

— В одном из сезонов Спаллетти после победы в чемпионате привел на пресс-конференцию тренерский штаб. Могли бы вы в двух словах рассказать, чем занимается каждый человек в штабе? А то часто победы приписывают только главному тренеру.

— Что касается помощников и меня, у нас тренерский штаб и игроки — это одно целая и одна команда, каждый занимается своим делом. Вклад каждого футболиста и тренера большой, все мы занимаемся тем, что вкладываем все свои силы на благо результатам и игре команды. По персоналиям это достаточно длинный и развернутый ответ, у каждого есть своя часть работы, которую он выполняет. То, что команда такое количество времени идет в лидерах чемпионата, это заслуга всех: и тренерского штаба, и медицинского штаба, и всех сотрудников нашей тренировочной базы. Каждый на своем месте делает все на благо команды, а не для себя. А кому кто приписывает заслуги... Все по-разному. Мы должны делать свою работу и делать ее хорошо. А по поводу персоналий расскажу вам потом более подробно.

В последнем матче сезона «Зенит» сыграет против «Факела» 3 июня.

По итогам сезона-2022/23 питерский клуб стал чемпионом России, на данный момент у команды 67 очков за 29 матчей.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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