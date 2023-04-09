Семак о том, что Дзюба не пожал ему руку после матча: «Это абсолютно его желание»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не пожал ему руку после матча 22-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые обыграли железнодорожников со счетом 2:1.

— Важно ли было для «Зенита», чтобы Дзюба не забил? И что подумали, когда Артем вам не пожал руку?

— Ничего. Это абсолютно его желание. Не против, чтобы он три забил, а мы выиграли 3:4. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое.

Дзюба играл в системе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.