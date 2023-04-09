Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:29

Семак о том, что Дзюба не пожал ему руку после матча: «Это абсолютно его желание»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не пожал ему руку после матча 22-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые обыграли железнодорожников со счетом 2:1.

— Важно ли было для «Зенита», чтобы Дзюба не забил? И что подумали, когда Артем вам не пожал руку?

— Ничего. Это абсолютно его желание. Не против, чтобы он три забил, а мы выиграли 3:4. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне свое.

Дзюба играл в системе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба не пожал руку Семаку после матча «Локомотива» с «Зенитом»

Президент РПЛ Алаев: «Объективно, «Зенит» сильнее. Хотя, думаю, «Локомотив» заслужил как минимум ничью»