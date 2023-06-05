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Сегодня, 13:12

Семак — об отсутствии Еврокубков: «Мы понимаем, что на данным этапе сложно конкурировать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии Еврокубков.

«Лига Чемпионов — лакмусовая бумажка того, насколько уровень футбола в нашей стране конкурентоспособен с текущими чемпионатами. Мы понимаем, что на данным этапе сложно конкурировать с европейскими клубами, но понять, где мы проседаем, можно как раз в таких турнирах. Еврокубки — бонус за тот результат, который мы показываем в РПЛ. Для нас ничего не поменялось, мы также играем и стараемся показать свой максимум», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Российские команды в феврале прошлого года были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участие в отборе к Евро-2024, а российские клубы не играют в текущем розыгрыше еврокубков.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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