Шавло: «Если бы у «Балтики» был выше класс, они могли бы сыграть вничью со «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру красно-белых в матче второго тура РПЛ с «Балтикой» (2:1).

«Опять получился валидол, как обычно. «Спартак» выигрывает, потом начинает чудить и получает гол. Команда уже к этому приучила. Мне показалось, что «Спартак» много играет поперек, назад. В первом тайме не было атаки. Много потерь мяча, выпадал из игры Наиль Умяров. Для меня он был лучшим в матче с «Краснодаром», прерывал атаки, отнимал, старался начинать атаки, но в игре с «Балтикой» с ним что-то случилось. Может, устал. Какая-то бестолковость в середине поля, не могли ничего хорошего завязать. Ясно было, что «Балтика» ищет шансы в контратаках, и у них возникали моменты. Если бы у «Балтики» был выше класс, они могли бы сыграть вничью со «Спартаком, просто калининградцы по мячу не попадали, как следует», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

«Спартак» в первых двух турах РПЛ набрал 6 очков и делит первое место с «Краснодаром». В следующем туре красно-белые сыграют с «Рубином».