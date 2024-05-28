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Сегодня, 19:52

Шавло: «Спартак» провалил сезон, со Станковичем должно быть лучше»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белые провели неудовлетворительный сезон в РПЛ.

 

«Спартак» плохо выступил в этом сезоне. Ни кубка, ни призовых мест нет. Результат неудовлетворительный. Вся команда провалила сезон. Я бы не стал выделять конкретных футболистов. Новички команды играли неровно. Молодежь красно-белых застоялась. Виновата не только команда, но и тренерский штаб. Есть надежда, что со Станковичем будет лучше», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз кряду, набрав 57 очков в 30 турах. «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от сине-бело-голубых на 7 очков.

В Кубке России красно-белые уступили калининградской «Балтике» (0:1) в финальном матче FONBET Пути регионов.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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