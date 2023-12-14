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Сегодня, 18:25

Шавло — о Промесе: «Думаю, что он уже никуда из «Спартака» не будет дергаться»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы ухода вингера красно-белых Квинси Промеса из команды.

«Я думаю, что он уже никуда не будет дергаться. Промес получает удовольствие от игры, играет в ведущей команде, поэтому здесь он всем доволен», — цитирует Шавло «Спорт День за Днем».

Контракт Промеса со «Спартаком» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость нидерландского игрока в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист сыграл 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: Спорт День за Днем
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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