Шавло — о Барко: «Добротный игрок, который принес большую пользу «Спартаку»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Эсекиэля Барко.

«Барко очень яркий аргентинский футболист. Сразу же стал приносить пользу «Спартаку» своими голами и голевыми передачами. Он внес свежую струю в игре команды. Он также очень активен и в обороне, по полной отрабатывает на поле. Мне кажется, что это добротный игрок, который принес большую пользу клубу», — сказал Шавло «СЭ».

Барко перешел в «Спартак» в прошедшее летнее трансферное окно. 25-летний аргентинец провел в этом сезоне 18 матчей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.