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18 мая, 21:57

Шавло: «Не вижу смысла «Спартаку» покупать футболиста за 15-20 миллионов евро»

Шавло прокомментировал новость о том, что «Спартак» планирует купить футболиста за 15-20 миллиона евро
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-гендиректор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о том, что «Спартак» планирует купить футболиста за 15-20 миллиона евро.

«Думаю, это все слухи про игрока, которого хочет подписать «Спартак» за 15-20 миллиона евро. Не вижу смысла покупать дорогостоящего футболиста, тем более «Спартак» не играет в еврокубках. Не думаю, что это правда», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Ранее Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу подписать статусного футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-ne-vizhu-smy-sla-spartaku-pokupat-futbolista-za-15-20-mln-evro-tem-bolee-klub-ne-igraet-v-evrokubkah/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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