Сергей Шавло считает, что Павлюченко построил хорошую карьеру, но в Англии его недооценили

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об игре Романа Павлюченко на протяжении всей его карьеры.

«Павлюченко всегда был на виду, забил много решающих мячей. С англичанами он обеспечил результат. Роман построил очень хорошую карьеру. Возможно, он бы мог больше выжать из себя. В Англии Романа недооценили, но в «Тоттенхэме» Павлюченко много забивал. Тренер его не жаловал.

Он лучший в своем поколении. Было много отличных нападающих. Роман мало проделывал черновой работы, но он всегда находился в штрафной площадке. Когда «Спартак» играл со «Спортингом» в 2006 году за третье место в группе Лиги чемпионов, Павлюченко забил важный мяч", — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Сегодня, 27 октября, Павлюченко объявил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

40-летний футболист начал свою карьеру в ставропольском «Динамо». Также он выступал за «Спартак», «Ротор», «Локомотив», «Кубань», «Урал», «Арарат», «Знамя» и «Тоттенхэм».

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.