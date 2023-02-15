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Сергей Шавло: «Хорошо, что Абаскаль остается в «Спартаке». Его контракт заслуженно продлили»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о том, что московский клуб продлил контракт с Гильермо Абаскалем.

«Конечно, хорошо, что Абаскаль остается в «Спартаке». Успехи есть, команда при нем играет, показывает хороший футбол. Его контракт заслуженно продлили. Команда им довольна, тренировки у него очень интересные. В матчах испанец заставляет каждого футболиста играть на максимум, конкуренция высокая, и молодежь играет. Все, что мы хотим, то Абаскаль внедряет», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Также он ответил на вопрос, может ли «Спартак» с Абаскалем стать чемпионом в ближайшее время.

«С «Зенитом» сложно конкурировать, потому что там много бразильцев. Шансы у «Спартака» на чемпионство с Абаскалем есть. Все решает игра. Если красно-белые продолжат выступать так, как сейчас, то шансы на чемпионство будут. Главное, чтобы «Спартак» прогрессировал», — добавил специалист.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Его новое соглашение с московским клубом рассчитано до 2025 года.

После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-abaskal-zasluzhil-prodlenie-kontrakta-so-spartakom-horosho-chto-on-ostaetsya/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Сергей Шавло
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