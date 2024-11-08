Шишкарев: «Черенков забивает на последней минуте — и во втором часу ночи я ору на весь квартал: «Гол!»

Председатель Высшего совета федерации гандбола России и генеральный продюсер фильма о Черенкове «Федя. Народный футболист» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился воспоминаниями о легендарном спартаковце.

— Произносите эту фамилию — Черенков. Какие эпизоды сразу всплывают перед глазами?

— Первый — 1980-й, гол на «Маракане». Но главное воспоминание — матч с «Астон Виллой» в ноябре 1983-го. Здесь у меня глубоко личная история. Разница с Англией — три часа. Понятно, во сколько шла у нас трансляция?

— Представляем.

— Я в восьмом классе. Рано вставать в школу. Жили мы в новороссийской хрущевке — где все слышно через два этажа. Мама спит в проходной комнате, а я в дальней смотрю черно-белый телевизор с приглушенным звуком. Вдруг Федор забивает на последней минуте, «Спартак» проходит дальше — и во втором часу ночи я ору на весь квартал: «Гол!» Грыз яблоко — и оно полетело в окошко, звон стекла... Дом на ушах.

— Что мама?

— Вскочила: «Ты одурел?» — «Мама, Федя забил!» — «Я тебе сейчас дам и за Федю, и за стекло...»