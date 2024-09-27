Сергей Шишкарев: «Талант Черенкова мог бы раскрыться на уровне Месси или Криштиану Роналду»

Сергей Шишкарев, председатель совета директоров ГК «Дело», генеральный продюсер фильма о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» объяснил «СЭ» мотивы создания кино о великом игроке «Спартака» и сборной СССР.

Лента выйдет в прокат 31 октября этого года.

— Почему мы всесторонне воссоздали образ Федора Федоровича Черенкова? Это величайший спортсмен и человек, — говорит Шишкарев. — Я застал его игру на футбольном поле. Ярчайший, поцелованный богом футболист. Если бы не определенные жизненные обстоятельства, то его талант мог бы раскрыться на уровне тех же Месси или Криштиану Роналду, других звезд мирового футбола. На мой же взгляд, Черенков был самым талантливым советским и российским футболистом. Я не застал в живых Стрельцова или Воронина, но из тех, чью игру довелось увидеть, Черенков однозначно стоит на первом месте. Важно было рассказать о его непростой судьбе, о преодолении, о том, что значила в его жизни любовь.

— При этом мы не только подробно изучили биографию Федора Федоровича, но и близко познакомились с его семьей, прежде всего с дочерью Анастасией Черенковой, — продолжает Шишкарев. — Многое почерпнули от его коллег-игроков, которые вместе с ним выходили на поле, Рината Дасаева, Сергея Родионова и других высококлассных мастеров. Поняли, что это нужно и важно сделать. Не скрою также, что это мой любимый футболист. Я на всю жизнь запомнил его игру, совершенно неповторимый, нечитаемый соперниками стиль. Здесь все объединилось в одно целое. Желание рассказать современникам и будущему поколению о Федоре Черенкове и моя симпатия к этому человеку.