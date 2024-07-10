Силкин: «Думаю, свои пять голов Смолов забьет»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Сложно сказать, принесет ли пользу Смолов «Краснодару». Качество у него есть, но он не умеет решать момент в одиночку, в отличие от того же Кордобы. Раньше Федя прекрасно убегал за спины защитников, а сейчас уже скорость не та. Думаю, свои пять голов он забьет. Десять? Сомневаюсь», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/24 Федор сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.