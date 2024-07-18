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18 июля, 23:21

Силкин: «Зенит» укрепляется, но как был беспорядок, так и остался»

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Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне.

«Зенит» укрепляется, но как был беспорядок, так и остался. То, что он скупает лучших футболистов, не значит, что он усилился. Мы уже это проходили. Глушенков поначалу никак не мог забить. Только в последнем матче два мяча забил. Но в этой встрече «Краснодар» был не похож на себя. Мне он не понравился», — цитирует Силкина «Евро-Футбол.Ру».

В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2.

В первом туре сезона-2024/25 сине-бело-голубые встретятся против самарских «Крыльев Советов» 20 июля.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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