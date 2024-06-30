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Сегодня, 18:22

Силкин: «Все футболисты сейчас хотят играть за «Зенит»

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Отечественный специалист Сергей Силкин оценил трансферную компанию «Зенита» этим летом.

«Зенит» не зря считается топ-клубом РПЛ, все игроки хотят играть там. Неудивительно, что футболист выбирает «Зенит»: там титулы, хорошие условия, контракт. Посмотрим, к чему приведет такая массовая закупка. Но уже сейчас ясно, что другим клубам будет тяжело бороться с «Зенитом» в новом сезоне", — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Этим летом «Зенит» подписал пятырех футболистов: вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова, полузащитника Максима Глушенкова и форварда Вильсона Изидора.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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