Силкин: «Понятно, что в «Динамо» не все благополучно»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что в московском клубе не все благополучно.

«Понятно, что в «Динамо» не все благополучно. Вот Бальбуэна считался самым основным защитником, а потом в какой-то момент присел в запас. Это было неожиданно и заставило задуматься. Команда начала терять очки. Это же о чем-то говорит.

Команда — это живой организм, без конфликтов никуда. Ни одна команда не обходится без конфликтов. Они есть и в «Спартаке», и в «Локомотиве», и в «Краснодаре», и в других. Все футболисты хотят играть. Ребята честолюбивые, кто-то себя переоценивает, кто-то агента много слушает. Тренеры выбирают тех, кто предпочтительнее. Кого-то передергивают в воспитательных целях в конфликтных ситуациях», — цитирует Legalbet Силкина.